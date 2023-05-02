Баранов Леонтий Сильвестрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Сильвестрович
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1458. Баранов Леонтий Сильвестрович, 17 л., Гомельск. у., Светиловичск. в., д. Шелуховки. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 180, п. "б", 2 ч. 181, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20 мая 926.
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