Гумаров Самигулла Зарифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГумаров Самигулла Зарифов

Гумаров Самигулла Зарифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гумаров
Имя
Самигулла
Отчество
Зарифов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3578. ГУМАРОВ САМИГУЛЛА ЗАРИФОВ, 28 л., г. Оренбурга. Н. С. 7 уч. Оренбургск. окр. Ст. 180п «в», лиш. св. 4 г. Исп. 3 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.