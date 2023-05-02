Гумаров Самигулла Зарифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гумаров
- Имя
- Самигулла
- Отчество
- Зарифов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3578. ГУМАРОВ САМИГУЛЛА ЗАРИФОВ, 28 л., г. Оренбурга. Н. С. 7 уч. Оренбургск. окр. Ст. 180п «в», лиш. св. 4 г. Исп. 3 окт. 923.
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