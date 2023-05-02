Шмидт Теофил Иоганнесович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмидт
- Имя
- Теофил
- Отчество
- Иоганнесович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8291. ШМИДТ, ТЕОФИЛ ИОГАННЕСОВИЧ, 18 л.; - Н. С. г. Марксштадта. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 1 окт. 919.
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