Огнев Алексей Сильвестрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Огнев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Сильвестрович
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7146. ОГНЕВ АЛЕКСЕЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 54 л., Калачевск. у., с. Старая-Криуша. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 58, 64, лиш. св. 4 г. 4 м. 20 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 нояб. 923.
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