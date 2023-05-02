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Огнев Алексей Сильвестрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огнев
Имя
Алексей
Отчество
Сильвестрович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7146. ОГНЕВ АЛЕКСЕЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 54 л., Калачевск. у., с. Старая-Криуша. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 58, 64, лиш. св. 4 г. 4 м. 20 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 нояб. 923.

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