Иванова Надежда Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5216. ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. 33 л., г. Иркутска. Иркутск. Губсуд. Ст. Ст. 180 и 189, лиш. св. 2 г. 10 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 сентября 923.
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