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Фаддеев Афанасий Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаддеев
Имя
Афанасий
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12432. ФАДДЕЕВ АФАНАСИЙ НИКИТИЧ, 39 л., Пермск. окр, Корозайск. р., д. Равино. Н. С. 17 уч. Пермск. окр Ст. 180 п. «6», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/ХІІ—24.

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