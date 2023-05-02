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Войцехович Дмитрий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войцехович
Имя
Дмитрий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
11 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
47999. ВОЙЦѢХОВИЧЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКСандровъ (онъ же Азерьеръ), 40 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Александро-Грушевска, рд. въ г. Ростовѣ (н/Д. );— Вологод. О. С., 23 Мая 909, 150, 152, 285 и 2 ч. 286 У., тюр. 4 м. Исп. 11 Марта 911. 904 47267 2 ч. 1655 У. 902 39217 1655 У. | 90 116 170¹ М. 99 39047 170 М | 88 9010 169 М. 97 80242 1651 У.

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