Зинченко Егор Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зинченко
- Имя
- Егор
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46908. ЗИ(Е)НЧЕНКО, ЕГОРЪ АНТОНОВЪ. Дворян. Чернигов. г., 19 л., рд. Новозыбков. у., въ Людковск. в. и с.; — Кіев. С. П., 17, 19, 53, 3 п. 57, 128 и 2 п. 129 Уг. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 4 м. Исп. 17 Іюня 905.
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