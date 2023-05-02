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Яковлев Николай Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Николай
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13883. Яковлев Николай Нилович, 31 г., Тверск. г., Старицк. уч. Базыкинск. в., д. Трехинькино. Ленинградск. Губсуд. Ст. 160 п. "б", лиш. св. 7 м. П. в. з. с. 3 июня 926.

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