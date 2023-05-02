Агафонов Иван Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39. АГАФОНОВ, ИВАН ТРОФИМОВИЧ. Гр. Елатомск. у., Б.-Починск. в.; — Н. С. 3 уч. Елатомск. у. Не исполн. служеб. обяз., лиш. пр. зан. отв. долж. в сов. учрежд. в прод. 1 г. и штр. 500 р. Исп. 1 нояб. 919.
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