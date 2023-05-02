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Краев Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краев
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6936. КРАЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 25 л., б. г. Екатеринбурга, б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. ст. 142, 153, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 29 дек. 923.

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