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Чуднов Александр Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуднов
Имя
Александр
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
11809. ЧУДНОВ, АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Бологовск. у.; — Р. Т. Николаевск. х. д. Должн. прест., пр. р. 3 г. условно.

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