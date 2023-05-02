Багаев Алексей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12979. БАГАЕВ, АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, 31 л. Гр. Уржумск. у., Хлебниковск. в., д. Новосельской; — Н. С. карбата г. Москвы. Должн. прест., лиш. св., 2 г. Исп. 13 апр. 920.
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