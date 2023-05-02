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Борисова Евдокия Титова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисова
Имя
Евдокия
Отчество
Титова
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45376. БОРИСОВА, ЕВДОКІЯ ТИТОВА. К. Канск. у., Анцирск. в., д. Карапсели, 42 л., рд. т. же у., Аманашевск. в., въ д. Браженской; — Краснояр. О. С., 1 ч. 1176 У. и 173 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 23 Мая 905.

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