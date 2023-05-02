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Шабанов Георгий Гурьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабанов
Имя
Георгий
Отчество
Гурьевич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
12490. ШАБАНОВ ГЕОРГИЙ ГУРЬЕВИЧ, 20 л., Щигровск. у., Тимск. в., с. Выгорного. Курск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "в", 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2/ХІ—26.

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