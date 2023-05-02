Бичкуров Сабирзян Абдул-Латыфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бичкуров
- Имя
- Сабирзян
- Отчество
- Абдул-Латыфов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130070. БИЧКУРОВЪ, САБИРЗЯНЪ Абдулъ-ЛатыФовъ (онъ же Атыкаевъ). К. Буинск. у., Шахирданск. в. и с., 36 л.; — Астрахан. О. С. 11 Сент. 909, 1651 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Окт. 909. | 902 85098 178 М. | 97 8102 170¹ М.
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