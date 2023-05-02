Карачурин Бахтей-Гарей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карачурин
- Имя
- Бахтей-Гарей
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32075. КАРАЧУРИНЪ, БАХТЕЙ-ГАРЕЙ. Башк. Уфимск. у., Сафаровск. в., д. Калмаша, 14 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 137 и 1 ч. 1651 У., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 27 Нояб. 904. | 904 79205 169 М.
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