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Абрамова Ефимия Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамова
Имя
Ефимия
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129257. АБРАМОВА, ЕФИМІЯ АНДРЕева. К. Валдайск. у., Рождественск. в., д. Градобити, 36 л.; — СПБ. С. П., 149 и 2 ч. 1085 У., тюр. 2 м. Исп. 9 Сент. 909.

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