Абрамова Ефимия Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамова
- Имя
- Ефимия
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129257. АБРАМОВА, ЕФИМІЯ АНДРЕева. К. Валдайск. у., Рождественск. в., д. Градобити, 36 л.; — СПБ. С. П., 149 и 2 ч. 1085 У., тюр. 2 м. Исп. 9 Сент. 909.
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