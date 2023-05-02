Арендарский Лаврентий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арендарский
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129603. АРЕНДАРсКІЙ, ЛАВРЕНТІЙ Антоновъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Стопницк. у., гм. и д. Потокъ, 22 л.; — Кѣлецк. О. С. 28 Іюля 909, 2 п. 134, 135, 152, 3 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 25 Сент. 909. | 908 99343 1655 У. | 904 39145 1647 У. | 905 10623 1647 У.
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