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Дмитриев Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3932. ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 35 л., Городецк. у., Песошнинкс. в., д. Клюшниково. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 ноября 923.

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