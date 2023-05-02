Катунин Ермолай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Катунин
- Имя
- Ермолай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4224. КАТУНИН ЕРМОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л., б. Ставропольск. г., Белоглинск. у., с. Медвежьего. б. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 4 г. 8 м. 5 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с 19/ІѴ—24.
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