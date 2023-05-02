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Князев Поликарп Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Поликарп
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6059. КНЯЗЕВ ПОЛИКАРП СТЕПАНОВИЧ, 26 л., Тотемск. у., Юркинск. в. и д., Вологодск. Губсуд, Ст. 114а ч. 1, лиш. св. 1½ г., Исп. 27 ноября 923.

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