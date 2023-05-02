Ашихмин Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ашихмин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45025. АШИХМИНЪ, МИХАИЛЪ ИВАновъ. К. Слободск. у., Стуловск. в., д. Ельфимовской, 20 л.; — Слободск. У. С., 169 и 171 М., тюр. 1 м. Исп. 24 Марта 905.
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