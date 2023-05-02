Алексеев Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12706. АЛЕКСЕЕВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Новгородск. у., Самокражск. в., д. Батецкой; — Н. С. 7 уч. Новгородск. у. Убийство, лиш. св. 6 м. Исп. 5 июня 920.
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