Коганов Михаил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коганов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6113. КОГАНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 27 л., Тарусск. у., Кареевск. в. и с., Н. С. 3 уч. Тарусск. у., Ст. 180, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 17 сент. 923.
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