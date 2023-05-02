Гуревич Гирша Мовшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуревич Гирша Мовшевич

Гуревич Гирша Мовшевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуревич
Имя
Гирша
Отчество
Мовшевич
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3587. ГУРЕВИЧ ГИРША МОВШЕВИЧ, 43 л., г. Орши. Витебск. Губсуд. Ст. ст. 140, 181 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.