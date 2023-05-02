Шабанов Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабанов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11848. ШАБАНОВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. Гр. Балахнинск. у., Кубинцевск. в. и с.; — П. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода. Мошеннич. лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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