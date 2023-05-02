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Курносенко Григорий Софронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курносенко
Имя
Григорий
Отчество
Софронович
Дата исполнения приговора
27 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7681. КУРНОСЕНКО ГРИГОРИЙ СОФРОНОВИЧ, 23 л., Горецк. у., Савск. в., с. Лысая Слобода. Гомельск. Губсуд. Ст. 76, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 февр. 923.

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