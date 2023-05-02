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Анциферов Семен Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анциферов
Имя
Семен
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
44922. АНЦИФЕРОВЪ, СЕМЕНЪ НИКИтинъ. Отст. каз. г. Вѣрнаго, 41 г.; — Ташкент. С. П. (во 2 р.), 149 и 1642 У., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 10 Мая 905. | 903 79174 1670 У.

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