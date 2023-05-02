Анциферов Семен Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анциферов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44922. АНЦИФЕРОВЪ, СЕМЕНЪ НИКИтинъ. Отст. каз. г. Вѣрнаго, 41 г.; — Ташкент. С. П. (во 2 р.), 149 и 1642 У., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 10 Мая 905. | 903 79174 1670 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.