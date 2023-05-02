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Сахарова Татьяна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сахарова
Имя
Татьяна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8779. САХАРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 35 л., Красноярск. у., Разночинск. в. с. Петро-павловского. Н. С. 2 уч. Красноярск. у. Ст. ст. 114, 140, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 нояб. 923.

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