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Дикарева Прасковья Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дикарева
Имя
Прасковья
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3913. ДИКАРЕВА ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 45 л., Корчевск. у., Николо-Созинск. в., с. Никольского. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 7 июня 923.

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