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Чигирев Фрол Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чигирев
Имя
Фрол
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141235. ЧИГИРЕВЪ, ФРОЛЪ ИВАНОВЪ. К. Ардатов. у., Бузаевск. в., с. Паракина, 45 л.; — Ардатов. У. С. Симбир. г. 8 Іюля 909, 154 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Окт. 909.

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