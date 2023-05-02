Лобанов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобанов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8149. ЛОБАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 23 л., б. г. Царицына. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 184 ч. 2 и 220, лиш. св. 3 г. Исп. 21 марта 923.
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