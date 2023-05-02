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Усанин Владимир Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усанин
Имя
Владимир
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
9978. УСАНИН ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ, 26 л., Сарапульск. окр., Рябковск. р., с. Бедряжа. Н. С. 10 уч. Сарапульск. окр. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ѴІІ—26.

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