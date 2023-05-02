Дмитриев Николай Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46513. ДМИТРІЕВЪ, НИКОЛАЙ ДМИТРІевъ. Зап. ряд. изъ к. Череповецк. у., Починковск. ь., д. Зарѣчья, 33 л.; — Череповецк. О. С., 1 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905.
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