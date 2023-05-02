Ребров Павел Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ребров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 578
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16113. РЕБРОВЪ, ПАВЕЛЪ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Харькова. 36 л.; — Харьков. О. С., 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Іюля 908. | 905 16516 1655 У. | 99 102787 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 9634. | 902 34785 1655 У.
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