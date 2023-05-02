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Ковалев-Деменин Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев-Деменин
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6085. КОВАЛЕВ-ДЕМЕНИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 20 л., г. Краснодара, Кубано-Черномоарск. Облсуд, Ст. 95, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 сент. 923.

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