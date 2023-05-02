Убий-Собака Иван Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Убий-Собака
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140270. УБІЙ-СОБАКА, ИВАНЪ ПРОКОФЬЕВЪ. Каз. в. и с. Братешковки, Полтав. у., 52 л.; — З. Н. 2 уч. Кременчуг. у. 27 Окт. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909.
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