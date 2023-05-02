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Федорова Аграфена Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорова
Имя
Аграфена
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
28 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12530. ФЕДОРОВА АГРАФЕНА ГАВРИЛОВНА, 49 л., Томск. г., б. Кузнецк, у., Кондомск. в., д. Лоскутовской. Томск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 1 Г. П. В. 3. С. 28/І—-24.

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