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Кружовицкий Никифор Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кружовицкий
Имя
Никифор
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
02 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7104. КРУЖОВИЦКИЙ НИКИФОР МАКСИМОВИЧ, 32 л., Ново-Оскольск. у., Б.-Халанск. в., д. Юрьевки. Н. С. 5 уч. Ростовск. окр. Ст. 140, лиш. 3 г. Исп. 2 мая 923.

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