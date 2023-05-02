Казанков Григорий Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казанков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4100. КАЗАНКОВ ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 27 л., Самарск. у., Владимирск. в. и д. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26/ХІІ—24.
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