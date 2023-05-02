Корабельников Василий Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корабельников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5191. КОРАБЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 18 л., Плавск. у., Московск. в., с. Казачьего. Н. С. 2 уч. Плавск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29/ІХ—24.
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