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Павлов Павел Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Павел
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
17915. ПАВЛОВ, ПАВЕЛ СПИРИДОНОВИЧ, 47 л. Гр. Московск. у., Купцовск. в., с. Ромашкова; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Должн. прест., пр. р. 2 г. Исп. 19 июня 920.

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