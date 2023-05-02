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Князев Василий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Василий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6052. КНЯЗЕВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 22 л., Аткарск. у., Углицк. в., д. Николаевки, В. Т. 8 стр. корп., Ст. 180 п. «е», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 16 марта 923.

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