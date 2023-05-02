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Мухин Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухин
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
27027. МУХИН, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 17 л. Гр. г. Пензы; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 20 июля 920.

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