Шпиков Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпиков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12208. ШПИКОВ, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 50 л. Гр. Зубцовск. у., Ивановск. в., д. Золотилова; — Н. С. Пятницко-Якиманск. отд. Замоскворецк. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 13 авг. 920.
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