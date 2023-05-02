Дудников Прокопий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудников
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4176. ДУДНИКОВ ПРОКОПИЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Велико-Устюгск. у., Пятницк. в., д. Есипловой. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2 и 116, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 июня 923.
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