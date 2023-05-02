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Дудников Прокопий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудников
Имя
Прокопий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4176. ДУДНИКОВ ПРОКОПИЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Велико-Устюгск. у., Пятницк. в., д. Есипловой. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2 и 116, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 июня 923.

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