Усатов Семен Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усатов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12340. УСАТОВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Валдайск. у., Сайкинск. в., д. Грябы. Н. С. 3 уч. Валдайск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. П. В. З. С. 28/ХІІ—23.
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