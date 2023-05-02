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Петрусинский Викентий Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрусинский
Имя
Викентий
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
25 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
106457. ПЕТРУСИНСКІЙ. ВИКЕНТІЙ ВИКЕНТЬЕВЪ (онъ же Петрушинскій и Петрушка). Лиш. ос-пр. изъ к. Опатов. у., гм. и д. Юліановъ, 32 л., рд. т. же у., гм. Войцѣховице, въ д. Собутнѣ; — Варшав. С. П.. 134, 135 и 2641 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 112191, арест. отд. 4 г. Исп. 25 Апр. 909. 905 6865 1655 У. | 901 22647 169 М. 903 34914 170 М. | 95 46677 170 М.

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