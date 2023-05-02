Чичканов Харитон Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧичканов Харитон Павлов

Чичканов Харитон Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чичканов
Имя
Харитон
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141283. ЧИЧКАНОВЪ, ХАРИТОНЪ ПАВЛОВЪ. К. Самар. у., в. и с. Воскресенки, 19 л.; — Самарск. У. С., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 4 Нояб. 908.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close